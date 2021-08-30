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【財金投資名家講座】陳永陸講解監管風暴下的港股前景（一按即睇）

財金猛人追蹤 16:50 2021/08/30

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早前內地加強針對科網企業作出監管，令港股蒙上陰霾，走勢變得難測。著名股評人陳永陸（陸叔）在金融界擁有超過40年經驗，見慣不少風浪的他會如何看現時的港股市況呢？對於港股何時反彈又有何預測？

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欄名 : 財金投資名家講座

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