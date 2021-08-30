【財金投資名家講座】陳永陸講解監管風暴下的港股前景（一按即睇） 財金猛人追蹤 16:50 2021/08/30 分享： 早前內地加強針對科網企業作出監管，令港股蒙上陰霾，走勢變得難測。著名股評人陳永陸（陸叔）在金融界擁有超過40年經驗，見慣不少風浪的他會如何看現時的港股市況呢？對於港股何時反彈又有何預測？ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 財金投資名家講座 最新專欄文章 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至8月30日） 今日 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至8月30日） 【財金投資名家講座】黃瑋傑分析恒指中期走勢 最淡可見甚麼水平？（一按即睇） 今日 【財金投資名家講座】黃瑋傑分析恒指中期走勢 最淡可見甚麼水平？（一按即睇） 【財金投資名家講座】曾淵滄：永遠都是買樓時機（一按即睇） 2021/08/27 【財金投資名家講座】曾淵滄：永遠都是買樓時機（一按即睇） 【財金投資名家講座】黃瑋傑：投資心態比技術分析更為重要（一按即睇） 2021/08/27 【財金投資名家講座】黃瑋傑：投資心態比技術分析更為重要（一按即睇） 【財金投資名家講座】曾淵滄寄語年輕人 「輸錢可以但唔能夠輸到欠債」（一按即睇） 2021/08/26 【財金投資名家講座】曾淵滄寄語年輕人 「輸錢可以但唔能夠輸到欠債」（一按即睇） 金融 股票 港股 陳永陸