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【財金投資名家講座】陸叔的財經星途與股海起伏（一按即睇）

財金猛人追蹤 16:50 2021/09/03

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著名股評人陳永陸在金融界打滾約48年，累積多年投資經驗，他有何心得與讀者分享？他在2000年毅然放棄金融界高職後，就投身成為全職獨立股評人至今，他有沒有退休打算？對於年屆退休的人來說，應抱甚麼心態去應對閒來無事的生活？

...

欄名 : 財金投資名家講座

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