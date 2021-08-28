【品牌機遇】「定價能力」反映名牌實力 研究報告 08:30 2021/08/28 分享： 內需股的吸引力在於能見度高，受惠內地人民收入增加，從發展前景而論，反映定價能力的品牌股更值得看高一綫。一如市場上同功能產品根據品牌不同，定價或會相差10倍甚至超過20倍，品牌定價能力取決於多項因素，投資宜尋找合適又有潛力的品牌，安踏體育 （02020） 、李寧 （02331） 、四環醫藥 （00460） 均值得留意。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【國策新風】「小巨人」股的特點與機遇 2021/08/27 【國策新風】「小巨人」股的特點與機遇 【新生趨勢】三孩概念 母嬰品牌堀起 2021/08/27 【新生趨勢】三孩概念 母嬰品牌堀起 【國策機遇】聚焦「共同富裕」利好領域 2021/08/26 【國策機遇】聚焦「共同富裕」利好領域 【監管之後】金融科技業龍頭發力再上? 2021/08/25 【監管之後】金融科技業龍頭發力再上? 【港股拆局】矛盾預期 成股市震源 2021/08/24 【港股拆局】矛盾預期 成股市震源 運動 宏觀分析 商品 李寧（02331） 安踏體育（02020） 主播 UNIQLO 醫美 勞力士 四環醫藥（00460）