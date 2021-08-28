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【品牌機遇】名牌愈有牙力愈定到高價？

研究報告 13:29 2021/08/28

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內需股的吸引力在於能見度高，受惠內地人民收入增加，從發展前景而論，反映定價能力的品牌股更值得看高一綫。一如市場上同功能產品根據品牌不同，定價或會相差10倍甚至超過20倍，品牌定價能力取決於多項因素，投資宜尋找合適又有潛力的品牌，安踏體育 （02020） 、李寧 （02331） 、四環醫藥 （00460） 均值得留意。

...

欄名 : 大行有路捉

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