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【國策風向】5大情景 包覽股市表現

研究報告 13:26 2021/08/28

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近日中國政府聚焦習近平提出「共同富裕」願境，倡促進社會平等。不過在戰略定位下，政府推出一系列監管，接二連三影響市場情緒。本篇聚焦中國監管對企業獲利能力影響，以及投資機遇。

...

欄名 : 大行有路捉

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