【國策風向】5大情景 包覽股市表現 研究報告 13:26 2021/08/28 分享： 近日中國政府聚焦習近平提出「共同富裕」願境，倡促進社會平等。不過在戰略定位下，政府推出一系列監管，接二連三影響市場情緒。本篇聚焦中國監管對企業獲利能力影響，以及投資機遇。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 相關文章 【品牌機遇】「定價能力」反映名牌實力 今日 【品牌機遇】「定價能力」反映名牌實力 你可能感興趣 【品牌機遇】「定價能力」反映名牌實力 今日 13:29 【品牌機遇】「定價能力」反映名牌實力 最新專欄文章 【品牌機遇】「定價能力」反映名牌實力 今日 【品牌機遇】「定價能力」反映名牌實力 【國策新風】「小巨人」股的特點與機遇 2021/08/27 【國策新風】「小巨人」股的特點與機遇 【新生趨勢】三孩概念 母嬰品牌堀起 2021/08/27 【新生趨勢】三孩概念 母嬰品牌堀起 【國策機遇】聚焦「共同富裕」利好領域 2021/08/26 【國策機遇】聚焦「共同富裕」利好領域 【監管之後】金融科技業龍頭發力再上? 2021/08/25 【監管之後】金融科技業龍頭發力再上? 宏觀分析 經濟 股票 金融 大行報告 市場動向 中國市場 瑞銀 MSCI中國指數 中國