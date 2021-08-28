塔利班上場利ISIS坐大 慎防恐怖主義溢出 國際 09:05 2021/08/28 分享： 美國撤出阿富汗的行動，沒有最難看，只有更難看，塔利班拿下首都喀布爾以來，關於「伊拉克和黎凡特伊斯蘭國」（ISIS）可能施襲的消息持續不斷，美軍理應嚴加防備，結果ISIS依然成功得手。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 論失敗國家如何進步 阿富汗無力翻身？ 2021/08/27 論失敗國家如何進步 阿富汗無力翻身？ 日本疫情大爆發 東京奧運之過？ 2021/08/26 日本疫情大爆發 東京奧運之過？ 庫克掌舵10年 不知不覺間改造蘋果 2021/08/25 庫克掌舵10年 不知不覺間改造蘋果 英國拒豁免隔離 英超球星無特權 2021/08/24 英國拒豁免隔離 英超球星無特權 澳紐或放棄清零 病毒共存論漸取上風？ 2021/08/23 澳紐或放棄清零 病毒共存論漸取上風？ 你可能感興趣 論失敗國家如何進步 阿富汗無力翻身？ 09:05 2021/08/27 論失敗國家如何進步 阿富汗無力翻身？ 日本疫情大爆發 東京奧運之過？ 17:19 2021/08/26 日本疫情大爆發 東京奧運之過？ 庫克掌舵10年 不知不覺間改造蘋果 20:51 2021/08/25 庫克掌舵10年 不知不覺間改造蘋果 最新專欄文章 國金札記 - 日本疫情大爆發 東京奧運之過？ 2021/08/27 日本疫情大爆發 東京奧運之過？ 國金札記 - 庫克掌舵10載 不知不覺改造蘋果 2021/08/26 庫克掌舵10載 不知不覺改造蘋果 國金札記 - 英國拒豁免隔離 英超球星無特權 2021/08/25 英國拒豁免隔離 英超球星無特權 國金札記 - 澳紐或放棄清零 與病毒共存賭一鋪？ 2021/08/24 澳紐或放棄清零 與病毒共存賭一鋪？ 國金札記 - 塔利班輿論攻心戰 開明形象恐為煙霧 2021/08/23 塔利班輿論攻心戰 開明形象恐為煙霧 地緣政治 阿富汗 政治 戰爭 拜登 恐怖主義 恐襲 聯合國 美國