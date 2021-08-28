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塔利班上場利ISIS坐大 慎防恐怖主義溢出

國際 09:05 2021/08/28

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美國撤出阿富汗的行動，沒有最難看，只有更難看，塔利班拿下首都喀布爾以來，關於「伊拉克和黎凡特伊斯蘭國」（ISIS）可能施襲的消息持續不斷，美軍理應嚴加防備，結果ISIS依然成功得手。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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