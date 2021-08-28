中航科工偏低 估值向上修復

國企指數兩連跌後昨日反彈，過去兩周走勢更呈「身懷六甲」形態，下周仍有反彈空間，績優股依然是目標之一，中航科工（02357）半年多賺四成，未來三年盈利年均複合增長逾兩成，預測市盈率（PE）又遠低於A股上

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