中航科工偏低 估值向上修復 名家專區 2021/08/28 分享： 國企指數兩連跌後昨日反彈，過去兩周走勢更呈「身懷六甲」形態，下周仍有反彈空間，績優股依然是目標之一，中航科工（02357）半年多賺四成，未來三年盈利年均複合增長逾兩成，預測市盈率（PE）又遠低於A股上 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股身懷六甲 區間繼續震盪（第四版） 2021/08/27 港股身懷六甲 區間繼續震盪（第四版） 中字股實力談 - 國壽PE 5倍 現價開始心動 2021/08/27 國壽PE 5倍 現價開始心動 中字股實力談 - 恒指支持25000 國指可守8800（第四版） 2021/08/26 恒指支持25000 國指可守8800（第四版） 中字股實力談 - 瑞聲重拾增長 股價結束調整 2021/08/26 瑞聲重拾增長 股價結束調整 中字股實力談 - 港股歷史如重演 11月先會見底（第四版） 2021/08/25 港股歷史如重演 11月先會見底（第四版） 恒生中國企業指數 A股 航空 港股 吉利汽車（00175） 瑞聲科技（02018） 中航科工（02357） 中直股份（滬：600038） 人民幣 板塊