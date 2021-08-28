貝萊德首推公募基金 內地基金反限購 名家專區 2021/08/28 分享： 資產管理公司貝萊德（BlackRock），下周一（30日）強勢出擊，首推內地公募基金，打進中國122萬億（人民幣，下同）的資產管理市場。 另外，內地8月內已有400隻基金發布限購令，嚴禁大額贖回或申購， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 譚志偉 曾桂芬 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 拆解瑞聲績後跌1成 2021/08/27 拆解瑞聲績後跌1成 交易講場 - 電商大亂鬥 拼多多年活躍買家再拋離阿里 2021/08/26 電商大亂鬥 拼多多年活躍買家再拋離阿里 交易講場 - 「科網迷霧」未散？ 券商緊盯5因素 2021/08/25 「科網迷霧」未散？ 券商緊盯5因素 交易講場 - 科企監管風暴 政商關係整改續來？ 2021/08/24 科企監管風暴 政商關係整改續來？ 交易講場 - 「染藍」門檻 原來毋須千億市值？ 2021/08/23 「染藍」門檻 原來毋須千億市值？ 貝萊德（BlackRock，美：BLK） 公募基金 外資 吸資 中國 新能源 人民幣