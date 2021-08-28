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貝萊德首推公募基金 內地基金反限購

名家專區 2021/08/28

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資產管理公司貝萊德（BlackRock），下周一（30日）強勢出擊，首推內地公募基金，打進中國122萬億（人民幣，下同）的資產管理市場。

另外，內地8月內已有400隻基金發布限購令，嚴禁大額贖回或申購，

...

撰文 : 譚志偉
曾桂芬

欄名 : 交易講場

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