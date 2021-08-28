樓價上衝還待新利好消息

私樓樓價指數逼近歷史高位，參考早前二手市況，相信8月份指數仍然有機會破頂，惟後市走勢將受制於股市走勢反覆，樓價要進一步向上突破，須待新的利好消息刺激。

7月份私樓樓價指數距歷史高位差0.15%

股市走勢轉趨波動，恒指單月跌近三千點

「負財富效應」導致股市投資者財富減少

差估署的7月份私樓樓價指數，距離2019月5月歷史高位相差僅0.15%，由於指數滯後於實際二手市況，現時指數主要反映6月底至7月初市況。

因此，展望8月份的樓價指數，按照7月、8月份二手市場持續破頂，走勢相對「領先」的中原城市領先指數（CCL）亦在今個月中率先破頂，按此推算下個月公布的8月份樓價指數仍然有機會突破歷史高位。

雖然樓價指數破頂在望，惟後市亦不算全看好，特別是由7月中開始股市走勢轉趨波動。恒指由7月22月的27724點，跌至今個月20日的低位24850點，反覆下跌逾2870點或1成，更一度較高位回落2成，進入「技術性熊市」，及後近日才輕微反彈。

過往港股表現將會影響到樓市，以2018年為例，港股2018年1月底恒指衝上33484點創歷史高位，見頂後隨即回落，至10月底恒指低見24540點，由高位計累跌27%。

同期，亦可見樓價在2018年8月起開始回落，10月及11月同樣有明顯跌幅，分別跌2.7%及3.1%，反映若果股市持續下挫，最終還是會影響樓市。

事實上，股市下挫不但影響樓市投資氣氛轉差，同時在「負財富效應」下，導致股市投資者財富減少，以至令到流入樓市的資金減少。

近期二手市況則明顯進入買賣雙方拉鋸階段，相信樓市短期在缺乏新的消息刺激下，或維持橫行格局為主，直至有利好消息出籠帶動。