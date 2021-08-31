【經濟展望】瑞銀汪濤：人行再次降準機會大 財金猛人追蹤 13:46 2021/08/31 分享： 國家統計局今日公布8月中國PMI數字，官方製造業採購經理指數（PMI）為50.1%，繼續位於臨界點以上，低於上月0.3個百分點，亦低過市場預期的50.2；非製造業PMI為47.5，遠低於預期的52。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 神準策略師 捕捉長期超級趨勢 拆局政策市受惠受累主題 2021/08/30 神準策略師 捕捉長期超級趨勢 拆局政策市受惠受累主題 【名家看後市】何時通關？瑞信邵志銘：擔心市場支持力度較乏力 今日 【名家看後市】何時通關？瑞信邵志銘：擔心市場支持力度較乏力 你可能感興趣 神準策略師 捕捉長期超級趨勢 拆局政策市受惠受累主題 00:01 2021/08/30 神準策略師 捕捉長期超級趨勢 拆局政策市受惠受累主題 【名家看後市】何時通關？瑞信邵志銘：擔心市場支持力度較乏力 今日 13:19 【名家看後市】何時通關？瑞信邵志銘：擔心市場支持力度較乏力 最新專欄文章 【名家看後市】何時通關？瑞信邵志銘：擔心市場支持力度較乏力 今日 【名家看後市】何時通關？瑞信邵志銘：擔心市場支持力度較乏力 【名家看後市】下調港股目標？瑞信邵志銘：缺乏更強上升催化劑！（附名家國策點評） 2021/08/30 【名家看後市】下調港股目標？瑞信邵志銘：缺乏更強上升催化劑！（附名家國策點評） 【名家談經濟】人行將「放水」？野村陸挺：短期料定向降準！ 2021/08/30 【名家談經濟】人行將「放水」？野村陸挺：短期料定向降準！ 【名家看後市】歐洲Reopening炒甚麼？瑞信邵志銘：睇兩大板塊！ 2021/08/27 【名家看後市】歐洲Reopening炒甚麼？瑞信邵志銘：睇兩大板塊！ 【名家長綫部署】未到買入時機？神準策略師：長綫投資者可考慮慢慢儲貨！（附潛在藍籌新貴名單） 2021/08/27 【名家長綫部署】未到買入時機？神準策略師：長綫投資者可考慮慢慢儲貨！（附潛在藍籌新貴名單） 經濟 瑞銀 降準 財政政策 貨幣政策 中國人民銀行 GDP 減息 中國市場 PMI