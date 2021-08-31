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【經濟展望】瑞銀汪濤：人行再次降準機會大

財金猛人追蹤 13:46 2021/08/31

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國家統計局今日公布8月中國PMI數字，官方製造業採購經理指數（PMI）為50.1%，繼續位於臨界點以上，低於上月0.3個百分點，亦低過市場預期的50.2；非製造業PMI為47.5，遠低於預期的52。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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