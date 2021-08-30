【名家談經濟】人行將「放水」？野村陸挺：短期料定向降準！ 財金猛人追蹤 07:10 2021/08/30 分享： 野村證券首席中國經濟學家陸挺預期，人民銀行短期料定向降準。他表示，中國人民銀行等6部門近日召開「全面推進鄉村振興電視電話會議」，主題為金融支持鞏固拓展脫貧攻堅成果，全面推進鄉村振興，提到增強政策合力，運用再貸款再貼現、存款準備金率等貨幣政策工具，為金融機構服務鄉村振興提供資金支持。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【派息一覧】公用股快除淨 邊間派息最有增長前景？（附除淨時間表） 2021/08/27 【派息一覧】公用股快除淨 邊間派息最有增長前景？（附除淨時間表） 你可能感興趣 【派息一覧】公用股快除淨 邊間派息最有增長前景？（附除淨時間表） 07:10 2021/08/27 【派息一覧】公用股快除淨 邊間派息最有增長前景？（附除淨時間表） 最新專欄文章 【名家看後市】歐洲Reopening炒甚麼？瑞信邵志銘：睇兩大板塊！ 2021/08/27 【名家看後市】歐洲Reopening炒甚麼？瑞信邵志銘：睇兩大板塊！ 【名家長綫部署】未到買入時機？神準策略師：長綫投資者可考慮慢慢儲貨！（附潛在藍籌新貴名單） 2021/08/27 【名家長綫部署】未到買入時機？神準策略師：長綫投資者可考慮慢慢儲貨！（附潛在藍籌新貴名單） 【名家談共富】外資沽錯了？洪灝：共富概念被誤解 A股無影響！（附名家國策點評） 2021/08/26 【名家談共富】外資沽錯了？洪灝：共富概念被誤解 A股無影響！（附名家國策點評） 【名家談醫療股】點睇「三孩」政策？基金經理謝企剛：睇好醫療創新！（附名家國策點評） 2021/08/25 【名家談醫療股】點睇「三孩」政策？基金經理謝企剛：睇好醫療創新！（附名家國策點評） 【名家看電動車】富達繆子美：電動車產業鏈前景更好 2021/08/24 【名家看電動車】富達繆子美：電動車產業鏈前景更好 港股 新冠肺炎疫情 疫情 人民幣 降準 中國人民銀行 經濟狀況 經濟現象 經濟 中國