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【名家談經濟】人行將「放水」？野村陸挺：短期料定向降準！

財金猛人追蹤 07:10 2021/08/30

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野村證券首席中國經濟學家陸挺預期，人民銀行短期料定向降準。

他表示，中國人民銀行等6部門近日召開「全面推進鄉村振興電視電話會議」，主題為金融支持鞏固拓展脫貧攻堅成果，全面推進鄉村振興，提到增強政策合力，運用再貸款再貼現、存款準備金率等貨幣政策工具，為金融機構服務鄉村振興提供資金支持。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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