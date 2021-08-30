【名家談經濟】人行將「放水」？野村陸挺：短期料定向降準！

野村證券首席中國經濟學家陸挺預期，人民銀行短期料定向降準。

他表示，中國人民銀行等6部門近日召開「全面推進鄉村振興電視電話會議」，主題為金融支持鞏固拓展脫貧攻堅成果，全面推進鄉村振興，提到增強政策合力，運用再貸款再貼現、存款準備金率等貨幣政策工具，為金融機構服務鄉村振興提供資金支持。

...