日圓 續於109至111間上落

日圓正受到正反兩方因素左右，滙價相對穩定，在過去個半月，就只一直約維持於109至111兌1美元的200點之間上落。一方面聯儲局不斷有委員喊削買債給予日圓壓力，但與此同時全球包括美國疫情嚴峻，美國接種疫

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