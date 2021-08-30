日圓 續於109至111間上落 名家專區 2021/08/30 分享： 日圓正受到正反兩方因素左右，滙價相對穩定，在過去個半月，就只一直約維持於109至111兌1美元的200點之間上落。一方面聯儲局不斷有委員喊削買債給予日圓壓力，但與此同時全球包括美國疫情嚴峻，美國接種疫 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元料轉橫行發展 今日 美元料轉橫行發展 歐元 暫徘徊1.17至1.19美元 今日 歐元 暫徘徊1.17至1.19美元 英鎊 提防再下試1.36美元 今日 英鎊 提防再下試1.36美元 澳元 74美仙阻力龐大 今日 澳元 74美仙阻力龐大 紐元 暫徘徊69至71美仙 今日 紐元 暫徘徊69至71美仙 你可能感興趣 美元料轉橫行發展 今日 01:00 美元料轉橫行發展 歐元 暫徘徊1.17至1.19美元 今日 01:00 歐元 暫徘徊1.17至1.19美元 英鎊 提防再下試1.36美元 今日 01:00 英鎊 提防再下試1.36美元 最新專欄文章 美元料轉橫行發展 今日 美元料轉橫行發展 加元 支持位1.28 今日 加元 支持位1.28 紐元 暫徘徊69至71美仙 今日 紐元 暫徘徊69至71美仙 澳元 74美仙阻力龐大 今日 澳元 74美仙阻力龐大 英鎊 提防再下試1.36美元 今日 英鎊 提防再下試1.36美元 美元 美滙指數 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 鮑威爾 外滙貨幣