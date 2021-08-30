澳元 74美仙阻力龐大 名家專區 2021/08/30 分享： 盡管採取了隔離措施，但是澳洲每日新增確診人數仍近千宗，創去年爆發疫情以來的新高，使澳洲經濟前景以至澳元滙價均蒙上陰影。當地7月零售銷售按月大跌2.7%，便是隔離措施對當地經濟所造成衝擊的最好證明。幾可 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元料轉橫行發展 今日 美元料轉橫行發展 歐元 暫徘徊1.17至1.19美元 今日 歐元 暫徘徊1.17至1.19美元 英鎊 提防再下試1.36美元 今日 英鎊 提防再下試1.36美元 日圓 續於109至111間上落 今日 日圓 續於109至111間上落 紐元 暫徘徊69至71美仙 今日 紐元 暫徘徊69至71美仙 你可能感興趣 美元料轉橫行發展 今日 01:00 美元料轉橫行發展 歐元 暫徘徊1.17至1.19美元 今日 01:00 歐元 暫徘徊1.17至1.19美元 英鎊 提防再下試1.36美元 今日 01:00 英鎊 提防再下試1.36美元 最新專欄文章 美元料轉橫行發展 今日 美元料轉橫行發展 加元 支持位1.28 今日 加元 支持位1.28 紐元 暫徘徊69至71美仙 今日 紐元 暫徘徊69至71美仙 日圓 續於109至111間上落 今日 日圓 續於109至111間上落 英鎊 提防再下試1.36美元 今日 英鎊 提防再下試1.36美元 美元 美滙指數 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 鮑威爾 外滙貨幣