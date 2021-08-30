澳元 74美仙阻力龐大

盡管採取了隔離措施，但是澳洲每日新增確診人數仍近千宗，創去年爆發疫情以來的新高，使澳洲經濟前景以至澳元滙價均蒙上陰影。當地7月零售銷售按月大跌2.7%，便是隔離措施對當地經濟所造成衝擊的最好證明。幾可

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