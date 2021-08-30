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紐元 暫徘徊69至71美仙

名家專區 2021/08/30

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新西蘭疫情惡化，全國進入第四級警戒，打亂了紐央行的加息部署。往後要關注的當然是當地疫情何時受控，再觀察疫情對當地經濟帶來的衝擊，以衡量紐元後向。過去因當地樓價熾熱（年升25%）、通脹高企（年升3.3%

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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