紐元 暫徘徊69至71美仙

新西蘭疫情惡化，全國進入第四級警戒，打亂了紐央行的加息部署。往後要關注的當然是當地疫情何時受控，再觀察疫情對當地經濟帶來的衝擊，以衡量紐元後向。過去因當地樓價熾熱（年升25%）、通脹高企（年升3.3%

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