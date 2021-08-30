紐元 暫徘徊69至71美仙 名家專區 2021/08/30 分享： 新西蘭疫情惡化，全國進入第四級警戒，打亂了紐央行的加息部署。往後要關注的當然是當地疫情何時受控，再觀察疫情對當地經濟帶來的衝擊，以衡量紐元後向。過去因當地樓價熾熱（年升25%）、通脹高企（年升3.3% ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元料轉橫行發展 今日 美元料轉橫行發展 歐元 暫徘徊1.17至1.19美元 今日 歐元 暫徘徊1.17至1.19美元 英鎊 提防再下試1.36美元 今日 英鎊 提防再下試1.36美元 日圓 續於109至111間上落 今日 日圓 續於109至111間上落 澳元 74美仙阻力龐大 今日 澳元 74美仙阻力龐大 你可能感興趣 美元料轉橫行發展 今日 01:00 美元料轉橫行發展 歐元 暫徘徊1.17至1.19美元 今日 01:00 歐元 暫徘徊1.17至1.19美元 英鎊 提防再下試1.36美元 今日 01:00 英鎊 提防再下試1.36美元 最新專欄文章 美元料轉橫行發展 今日 美元料轉橫行發展 加元 支持位1.28 今日 加元 支持位1.28 澳元 74美仙阻力龐大 今日 澳元 74美仙阻力龐大 日圓 續於109至111間上落 今日 日圓 續於109至111間上落 英鎊 提防再下試1.36美元 今日 英鎊 提防再下試1.36美元 美元 美滙指數 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 鮑威爾 外滙貨幣