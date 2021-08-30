加元 支持位1.28 名家專區 2021/08/30 分享： 杜魯多政府宣布，倘於9月20日的選舉一旦獲選（料勝出機會大），將調升當地最大最賺錢金融企業的稅收（由15%增至18%）以彌補疫情開支。有關消息已為當地銀行股帶來壓力，同時亦不利加元滙價。本周，當地有兩 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元料轉橫行發展 今日 美元料轉橫行發展 歐元 暫徘徊1.17至1.19美元 今日 歐元 暫徘徊1.17至1.19美元 英鎊 提防再下試1.36美元 今日 英鎊 提防再下試1.36美元 日圓 續於109至111間上落 今日 日圓 續於109至111間上落 澳元 74美仙阻力龐大 今日 澳元 74美仙阻力龐大 你可能感興趣 美元料轉橫行發展 今日 01:00 美元料轉橫行發展 歐元 暫徘徊1.17至1.19美元 今日 01:00 歐元 暫徘徊1.17至1.19美元 英鎊 提防再下試1.36美元 今日 01:00 英鎊 提防再下試1.36美元 最新專欄文章 美元料轉橫行發展 今日 美元料轉橫行發展 紐元 暫徘徊69至71美仙 今日 紐元 暫徘徊69至71美仙 澳元 74美仙阻力龐大 今日 澳元 74美仙阻力龐大 日圓 續於109至111間上落 今日 日圓 續於109至111間上落 英鎊 提防再下試1.36美元 今日 英鎊 提防再下試1.36美元 美元 美滙指數 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 鮑威爾 外滙貨幣