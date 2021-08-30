加元 支持位1.28

杜魯多政府宣布，倘於9月20日的選舉一旦獲選（料勝出機會大），將調升當地最大最賺錢金融企業的稅收（由15%增至18%）以彌補疫情開支。有關消息已為當地銀行股帶來壓力，同時亦不利加元滙價。本周，當地有兩

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