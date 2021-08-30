美元料轉橫行發展 名家專區 2021/08/30 分享： 假如美國聯儲局有待11月才公布退市日期，料會限制美滙上升能力。 在央行周年（Jackson Hole）大會上，聯儲局主席鮑威爾重申，現時出現於美國的通脹屬短暫性，不急於定下退市時間表，擔心過早退市一旦損 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元 暫徘徊1.17至1.19美元 今日 歐元 暫徘徊1.17至1.19美元 英鎊 提防再下試1.36美元 今日 英鎊 提防再下試1.36美元 日圓 續於109至111間上落 今日 日圓 續於109至111間上落 澳元 74美仙阻力龐大 今日 澳元 74美仙阻力龐大 紐元 暫徘徊69至71美仙 今日 紐元 暫徘徊69至71美仙 你可能感興趣 歐元 暫徘徊1.17至1.19美元 今日 01:00 歐元 暫徘徊1.17至1.19美元 英鎊 提防再下試1.36美元 今日 01:00 英鎊 提防再下試1.36美元 日圓 續於109至111間上落 今日 01:00 日圓 續於109至111間上落 最新專欄文章 加元 支持位1.28 今日 加元 支持位1.28 紐元 暫徘徊69至71美仙 今日 紐元 暫徘徊69至71美仙 澳元 74美仙阻力龐大 今日 澳元 74美仙阻力龐大 日圓 續於109至111間上落 今日 日圓 續於109至111間上落 英鎊 提防再下試1.36美元 今日 英鎊 提防再下試1.36美元 美元 美滙指數 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 鮑威爾 外滙貨幣