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美元料轉橫行發展

名家專區 2021/08/30

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假如美國聯儲局有待11月才公布退市日期，料會限制美滙上升能力。

在央行周年（Jackson Hole）大會上，聯儲局主席鮑威爾重申，現時出現於美國的通脹屬短暫性，不急於定下退市時間表，擔心過早退市一旦損

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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