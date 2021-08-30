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【名家看後市】下調港股目標？瑞信邵志銘：缺乏更強上升催化劑！（附名家國策點評）

財金猛人追蹤 08:22 2021/08/30

分享：

享有「神準策略師」美譽的瑞信大中華區首席投資總監邵志銘，在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「我們剛剛下調了恒指目標，6個月由29000點降至27000點，一來反映恒指盈利展望下跌因素，二是反映環球股市現階段再升空間不大。」

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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