【名家看後市】下調港股目標？瑞信邵志銘：缺乏更強上升催化劑！（附名家國策點評） 財金猛人追蹤 08:22 2021/08/30 分享： 享有「神準策略師」美譽的瑞信大中華區首席投資總監邵志銘，在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「我們剛剛下調了恒指目標，6個月由29000點降至27000點，一來反映恒指盈利展望下跌因素，二是反映環球股市現階段再升空間不大。」 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 神準策略師 捕捉長期超級趨勢 拆局政策市受惠受累主題 今日 神準策略師 捕捉長期超級趨勢 拆局政策市受惠受累主題 你可能感興趣 神準策略師 捕捉長期超級趨勢 拆局政策市受惠受累主題 今日 00:01 神準策略師 捕捉長期超級趨勢 拆局政策市受惠受累主題 最新專欄文章 【名家談經濟】人行將「放水」？野村陸挺：短期料定向降準！ 今日 【名家談經濟】人行將「放水」？野村陸挺：短期料定向降準！ 【名家看後市】歐洲Reopening炒甚麼？瑞信邵志銘：睇兩大板塊！ 2021/08/27 【名家看後市】歐洲Reopening炒甚麼？瑞信邵志銘：睇兩大板塊！ 【名家長綫部署】未到買入時機？神準策略師：長綫投資者可考慮慢慢儲貨！（附潛在藍籌新貴名單） 2021/08/27 【名家長綫部署】未到買入時機？神準策略師：長綫投資者可考慮慢慢儲貨！（附潛在藍籌新貴名單） 【名家談共富】外資沽錯了？洪灝：共富概念被誤解 A股無影響！（附名家國策點評） 2021/08/26 【名家談共富】外資沽錯了？洪灝：共富概念被誤解 A股無影響！（附名家國策點評） 【名家談醫療股】點睇「三孩」政策？基金經理謝企剛：睇好醫療創新！（附名家國策點評） 2021/08/25 【名家談醫療股】點睇「三孩」政策？基金經理謝企剛：睇好醫療創新！（附名家國策點評） 中國 經濟 港股 疫情 邵志銘 中國人民銀行 GDP