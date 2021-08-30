抽中白居二  不能為買而買

新一批白居二5月底開始陸續入市，為近3個月未補地價居屋樓市增添一批購買力，更推動同類未補價二手成交量及樓價。地產站日前刊載了一篇網民熱話《零收入大學生抽中白居二 老豆月入3萬元應唔應該入市買樓？》，有自稱抽中白居二的大學生網民在討論區求助，由於需要依靠全家唯一收的父親方可買樓，聲稱目前未決定到使用白居二入市好還是等待下一次的新居屋。

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