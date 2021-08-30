抽中白居二 不能為買而買 名家專區 10:00 2021/08/30 分享： 新一批白居二5月底開始陸續入市，為近3個月未補地價居屋樓市增添一批購買力，更推動同類未補價二手成交量及樓價。地產站日前刊載了一篇網民熱話《零收入大學生抽中白居二 老豆月入3萬元應唔應該入市買樓？》，有自稱抽中白居二的大學生網民在討論區求助，由於需要依靠全家唯一收的父親方可買樓，聲稱目前未決定到使用白居二入市好還是等待下一次的新居屋。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 綠表居屋樓價升幅跑贏大市 白居二推高樓價? 2021/07/08 綠表居屋樓價升幅跑贏大市 白居二推高樓價? 白居二買家搶高樓價? 2021/06/22 白居二買家搶高樓價? 白居二推動串燒成交 2021/07/02 白居二推動串燒成交 白居二2020 焫焫焫焫焫焫著 2021/07/26 白居二2020 焫焫焫焫焫焫著 你可能感興趣 綠表居屋樓價升幅跑贏大市 白居二推高樓價? 14:00 2021/07/08 綠表居屋樓價升幅跑贏大市 白居二推高樓價? 白居二買家搶高樓價? 14:00 2021/06/22 白居二買家搶高樓價? 白居二推動串燒成交 01:00 2021/07/02 白居二推動串燒成交 最新專欄文章 鐵路盤成供應重鎮 適量撥地增資助房屋 2021/08/27 鐵路盤成供應重鎮 適量撥地增資助房屋 資金追落後 二手居屋雙破頂 2021/08/26 資金追落後 二手居屋雙破頂 舊區變天 舖位掀尋寶熱 2021/08/25 舊區變天 舖位掀尋寶熱 綠化地改劃闖關難 政府覓地須想辦法 2021/08/24 綠化地改劃闖關難 政府覓地須想辦法 天水圍好快出現呎價2萬？ 2021/08/23 天水圍好快出現呎價2萬？ 補地價 樓價 公屋 居屋 房委會 白居二