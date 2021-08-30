【期指結算】期結日好淡爭持 金融股力壓恒指國指（第二版） 財金 12:33 2021/08/30 分享： 8月期指及國期今日結算，港股市場今早呈膠著狀態，恒指近平開後先跌後回穩，大部份時間上落不足100點，惟背後好淡友角力動作明顯。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 港股脈博 最新專欄文章 【港股脈博】恒指反彈受制26000關 北水再窒步（第二版） 2021/08/25 【港股脈博】恒指反彈受制26000關 北水再窒步（第二版） 【港股脈博】ATMXJ強反彈 資金輪流炒升市失衡（第三版） 2021/08/24 【港股脈博】ATMXJ強反彈 資金輪流炒升市失衡（第三版） 【美滙回吐】亞洲股滙齊彈 港股全日升1%動力不似預期（第二版） 2021/08/23 【美滙回吐】亞洲股滙齊彈 港股全日升1%動力不似預期（第二版） 【港股脈博】監管浪潮續擴大 恒指閃現熊市訊號（第三版） 2021/08/20 【港股脈博】監管浪潮續擴大 恒指閃現熊市訊號（第三版） 【阿里破底】國策預示加強監管未完 阿里見本港上市新低（第二版） 2021/08/19 【阿里破底】國策預示加強監管未完 阿里見本港上市新低（第二版） 撈底 值博率 港股 經濟 指數期貨 恒生指數 加息 銀行 金融 新經濟