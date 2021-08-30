  • 32°C
香港時間 : 2021830日 (週一) 13:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【期指結算】期結日好淡爭持 金融股力壓恒指國指（第二版）

財金 12:33 2021/08/30

分享：

8月期指及國期今日結算，港股市場今早呈膠著狀態，恒指近平開後先跌後回穩，大部份時間上落不足100點，惟背後好淡友角力動作明顯。

...

欄名 : 港股脈博

最新專欄文章

【港股脈博】恒指反彈受制26000關 北水再窒步（第二版）
2021/08/25
【港股脈博】恒指反彈受制26000關 北水再窒步（第二版）
【港股脈博】ATMXJ強反彈 資金輪流炒升市失衡（第三版）
2021/08/24
【港股脈博】ATMXJ強反彈 資金輪流炒升市失衡（第三版）
【美滙回吐】亞洲股滙齊彈 港股全日升1%動力不似預期（第二版）
2021/08/23
【美滙回吐】亞洲股滙齊彈 港股全日升1%動力不似預期（第二版）
【港股脈博】監管浪潮續擴大 恒指閃現熊市訊號（第三版）
2021/08/20
【港股脈博】監管浪潮續擴大 恒指閃現熊市訊號（第三版）
【阿里破底】國策預示加強監管未完 阿里見本港上市新低（第二版）
2021/08/19
【阿里破底】國策預示加強監管未完 阿里見本港上市新低（第二版）
撈底 值博率 港股 經濟 指數期貨 恒生指數 加息 銀行 金融 新經濟

下一篇文章

新變化有助市場信心恢復
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版