【阿里股價】阿里巴巴股價反彈 全靠美股Reddit炒家?

8月期指、國期今結算，港股今早好淡爭持，恒指半日微升不足90點或0.4%，變動不大。阿里巴巴 （09988） 半日升約1.3%，不單在重磅科技股ATMX中一枝獨秀，並為貢獻恒指最多藍籌。

阿里中午收報157.9元，較美國ADS（美：BABA）前收市升近2%，半日單計阿里巴巴，已推升恒指約30點。相對美團 （03690） 、小米 （01810） 半日微升約0.4%及0.2%，騰訊 （00700） 約跌1.3%。

阿里股價勁彈，部份或與其低殘股估獲美國狂熱散戶聚集平台Reddit的炒家盯上有關。內地官媒<中國證券報>上周報導，有關阿里投資價值顯現的討論，近日在Reddit討論區再度升温。

筆者在Reddit討論區搜尋，確實發事不少貼文力薦阿里抵買，有炒家在8月17日阿里ADS（美：BABA）大跌逾6%當日貼文，更表明已撈底阿里，並借用股神名句「別人恐懼時我貪婪」；另有貼文由阿里業績基本因素分析，認為阿里現價超值。

相關貼文引來網文關注、熱烈討論，但暫時看來Reddit炒家對此仍然意見分歧，並未一面倒看好。有回應指阿里估值雖然低殘，但內地當局監管風險仍難測，否則早已沽清其他股票持倉瞓身入市；另有評論更大潑冷水，引用美國證監會警戒投資者的說法，指投資者根本未能買入阿里擁有權，只是買入有權分享阿里盈利的控股公司。

無論有多少美國散戶炒家真金白銀押注阿里，但阿里為市值4,300多億美元的巨無霸中概科技股，並非市值高峰時才三數百億美元的瘋炒meme stocks可比。任憑Reddit炒家如何瞓身買貨，可達致貨源歸邊，以至淡友無法借貨，被迫冚倉挾升，基本上發生機會近極低。

筆者重申，除非內地監管立法、整改等工作大致完成，阿里、騰訊等主要科網平台紛紛驗明正身已大致合規，而加強監管風聲又轉趨緩和，否則重磅科網股大致上仍是「有反彈、無升市」。對於Reddit炒家出手助阿里扭轉劣勢，還是不宜寄予厚望。

撰文：劉德斌