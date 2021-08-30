  • 32°C
香港時間 : 2021830日 (週一) 13:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里股價】阿里巴巴股價反彈 全靠美股Reddit炒家?

財金 13:07 2021/08/30

分享：

8月期指、國期今結算，港股今早好淡爭持，恒指半日微升不足90點或0.4%，變動不大。阿里巴巴 （09988） 半日升約1.3%，不單在重磅科技股ATMX中一枝獨秀，並為貢獻恒指最多藍籌。

阿里中午收報157.9元，較美國ADS（美：BABA）前收市升近2%，半日單計阿里巴巴，已推升恒指約30點。相對美團 （03690） 、小米 （01810） 半日微升約0.4%及0.2%，騰訊 （00700） 約跌1.3%。

阿里股價勁彈，部份或與其低殘股估獲美國狂熱散戶聚集平台Reddit的炒家盯上有關。內地官媒<中國證券報>上周報導，有關阿里投資價值顯現的討論，近日在Reddit討論區再度升温。

筆者在Reddit討論區搜尋，確實發事不少貼文力薦阿里抵買，有炒家在8月17日阿里ADS（美：BABA）大跌逾6%當日貼文，更表明已撈底阿里，並借用股神名句「別人恐懼時我貪婪」；另有貼文由阿里業績基本因素分析，認為阿里現價超值。

相關貼文引來網文關注、熱烈討論，但暫時看來Reddit炒家對此仍然意見分歧，並未一面倒看好。有回應指阿里估值雖然低殘，但內地當局監管風險仍難測，否則早已沽清其他股票持倉瞓身入市；另有評論更大潑冷水，引用美國證監會警戒投資者的說法，指投資者根本未能買入阿里擁有權，只是買入有權分享阿里盈利的控股公司。

無論有多少美國散戶炒家真金白銀押注阿里，但阿里為市值4,300多億美元的巨無霸中概科技股，並非市值高峰時才三數百億美元的瘋炒meme stocks可比。任憑Reddit炒家如何瞓身買貨，可達致貨源歸邊，以至淡友無法借貨，被迫冚倉挾升，基本上發生機會近極低。

筆者重申，除非內地監管立法、整改等工作大致完成，阿里、騰訊等主要科網平台紛紛驗明正身已大致合規，而加強監管風聲又轉趨緩和，否則重磅科網股大致上仍是「有反彈、無升市」。對於Reddit炒家出手助阿里扭轉劣勢，還是不宜寄予厚望。

撰文：劉德斌

 

欄名 : 大市拆局

最新專欄文章

【大市拆局】女股神押注京東系連環掃貨 減持中概股換馬未增倉（第三版）
2021/08/26
【大市拆局】女股神押注京東系連環掃貨 減持中概股換馬未增倉（第三版）
【拆局】金管局未來兩月收水400億 港銀息差望改善?
2021/08/26
【拆局】金管局未來兩月收水400億 港銀息差望改善?
【大市拆局】京東物流續彈逾半成最強科技股 升勢還有後著?
2021/08/25
【大市拆局】京東物流續彈逾半成最強科技股 升勢還有後著?
【京東系急彈】京東績優全系急漲 反彈市大贏家（第二版）
2021/08/24
【京東系急彈】京東績優全系急漲 反彈市大贏家（第二版）
【港交所股價】港交所推A股期指 大行官媒齊祝福勁彈6% （第三版）
2021/08/23
【港交所股價】港交所推A股期指 大行官媒齊祝福勁彈6% （第三版）
騰訊控股（00700） 股票 撈底 港股 阿里巴巴－SW（09988） 中國 美國 證監會

下一篇文章

樓價上衝還待新利好消息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版