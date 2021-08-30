【阿里股價】阿里巴巴股價反彈 全靠美股Reddit炒家?（第二版）

8月期指、國期今結算，港股好淡爭持，恒指收升131點或0.5%，變動不大。阿里巴巴（09988）升約1.5%，貢獻恒指約33點，罕見成為推升恒指最多功臣。

阿里股價能否續洗頹風有待觀察，但美國狂熱散戶聚集平台Reddit的炒家盯上阿里的消息，則成為不少市場人士近日熱議集點。外媒Market Insider網站及內地官媒<中國證券報>日前均有報導，美國散戶熱議阿里股價低殘值博，以及Reddit炒家熱議升温的消息。

報導引述美國研究機構Vanda統計顯示，在截至上周二（24/8）的一星期，美國散戶低吸了總值約4億美元的中概股，當中買入阿里股份價值為一眾中概股中最高。

筆者在Reddit討論區搜尋，確實發事不少貼文力薦阿里抵買，有炒家在8月17日阿里ADS（美：BABA）大跌逾6%當日貼文，更表明已撈底阿里，並借用股神名句「別人恐懼時我貪婪」；另有貼文由阿里業績基本因素分析，認為阿里現價超值。

相關貼文引來網文關注、熱烈討論，但暫時看來Reddit炒家對此仍然意見分歧，並未一面倒看好。有回應指阿里估值雖然低殘，但內地當局監管風險仍難測，否則早已沽清其他股票持倉瞓身入市；另有評論更大潑冷水，引用美國證監會警戒投資者的說法，指投資者根本未能買入阿里擁有權，只是買入有權分享阿里盈利的控股公司。

無論有多少美國散戶炒家真金白銀押注阿里，但阿里為市值4,300多億美元的巨無霸中概科技股，並非市值高峰時才三數百億美元的瘋炒meme stocks可比。任憑Reddit炒家如何瞓身買貨，可達致貨源歸邊，以至淡友無法借貨，被迫冚倉挾升，基本上發生機會近極低。

筆者重申，除非內地監管立法、整改等工作大致完成，阿里、騰訊等主要科網平台紛紛驗明正身已大致合規，而加強監管風聲又轉趨緩和，否則重磅科網股大致上仍是「有反彈、無升市」。對於Reddit炒家出手助阿里扭轉劣勢，還是不宜寄予厚望。

撰文：劉德斌