【經濟權威】通脹暫時性？ 美前財長薩默斯批鮑威爾誤判 財金猛人追蹤 12:32 2021/08/30 分享： 全球金融界聚焦央行年會（Jackson Hole），留意財金猛人有何最新市場看法。現任聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）若略帶過通脹的話題，被美國前財政部長薩默斯（Lawrence Summers）很批其誤判當前風險。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 相關文章 神準策略師 捕捉長期超級趨勢 拆局政策市受惠受累主題 今日 神準策略師 捕捉長期超級趨勢 拆局政策市受惠受累主題 你可能感興趣 神準策略師 捕捉長期超級趨勢 拆局政策市受惠受累主題 今日 00:01 神準策略師 捕捉長期超級趨勢 拆局政策市受惠受累主題 最新專欄文章 投資學堂 - 【監管風暴】趙薇疑遭內地封殺 「影壇女股神」如何步下神壇？（第二版） 2021/08/27 【監管風暴】趙薇疑遭內地封殺 「影壇女股神」如何步下神壇？（第二版） 投資學堂 - 人民幣買藍籌 任志剛有何如意算盤？（第二版） 2021/08/26 人民幣買藍籌 任志剛有何如意算盤？（第二版） 投資學堂 - 【中美角力】「新債王」岡拉克警告若美國繼續如此操作 經濟將被中國超越（第三版） 2021/08/24 【中美角力】「新債王」岡拉克警告若美國繼續如此操作 經濟將被中國超越（第三版） 投資學堂 - 【強勢板塊】電力股集體暴漲 只因大行唱好咁簡單？ 2021/08/23 【強勢板塊】電力股集體暴漲 只因大行唱好咁簡單？ 投資學堂 - 【高息股】穩坐釣魚船 大市潛藏一隻未來3年息率逾10厘績優股？（第三版） 2021/08/20 【高息股】穩坐釣魚船 大市潛藏一隻未來3年息率逾10厘績優股？（第三版） 經濟 金融 失業率 美國聯儲局 鮑威爾