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【經濟權威】通脹暫時性？ 美前財長薩默斯批鮑威爾誤判（第三版）

財金猛人追蹤 17:27 2021/08/30

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全球金融界聚焦央行年會（Jackson Hole），留意財金猛人有何最新市場看法。現任聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）若略帶過通脹的話題，被美國前財政部長薩默斯（Lawrence Summers）很批其誤判當前風險。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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