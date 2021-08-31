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【拆解爆升之謎】李寧年至今狂升9成 民族認同感造就逆襲之路

研究報告 08:29 2021/08/31

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adidas、Nike 一直是港人購買運動品牌的首選，不過國內情況已稍然逆轉，上述品牌在內地網購平台銷售額雙雙跌出前三。佔領榜首的李寧 （02331） 、安踏體育 （02020） ，而後起之秀鴻星爾克亦已經緊隨其後。

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欄名 : 大行有路捉

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