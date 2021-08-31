【拆解爆升之謎】李寧年至今狂升9成 民族認同感造就逆襲之路 研究報告 08:29 2021/08/31 分享： adidas、Nike 一直是港人購買運動品牌的首選，不過國內情況已稍然逆轉，上述品牌在內地網購平台銷售額雙雙跌出前三。佔領榜首的李寧 （02331） 、安踏體育 （02020） ，而後起之秀鴻星爾克亦已經緊隨其後。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 相關文章 力挺「綠色發展」 中國經濟新方向 2021/08/30 力挺「綠色發展」 中國經濟新方向 【港股前瞻】中金：港股趨穩 醫療及重磅科技股有望反彈 2021/08/30 【港股前瞻】中金：港股趨穩 醫療及重磅科技股有望反彈 你可能感興趣 力挺「綠色發展」 中國經濟新方向 01:00 2021/08/30 力挺「綠色發展」 中國經濟新方向 【港股前瞻】中金：港股趨穩 醫療及重磅科技股有望反彈 12:46 2021/08/30 【港股前瞻】中金：港股趨穩 醫療及重磅科技股有望反彈 最新專欄文章 【品牌機遇】名牌愈有牙力愈定到高價？ 2021/08/28 【品牌機遇】名牌愈有牙力愈定到高價？ 【國策風向】5大情景 包覽股市表現 2021/08/28 【國策風向】5大情景 包覽股市表現 【國策新風】「小巨人」股的特點與機遇 2021/08/27 【國策新風】「小巨人」股的特點與機遇 【新生趨勢】三孩概念 母嬰品牌堀起 2021/08/27 【新生趨勢】三孩概念 母嬰品牌堀起 【國策機遇】聚焦「共同富裕」利好領域 2021/08/26 【國策機遇】聚焦「共同富裕」利好領域 運動 二手市場 網購平台 Adidas Nike 產品 李寧 籃球 銷售 設計