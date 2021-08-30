曼聯3大商業考慮 重簽C朗上上策 國際 18:07 2021/08/30 分享： C朗拿度（Cristiano Ronaldo）戲劇性地重投曼聯（Manchester United），成為美斯（Lionel Messi）轉會巴黎聖日耳門（PSG），今夏另一宗爆炸性轉會。雖然兩位當代球王已經踏入職業生涯的尾聲，但這次轉會再獲豐厚合約，證明球王身份有價有市，足以締造球員及球會雙贏的局面。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 塔利班上場利ISIS坐大 慎防恐怖主義溢出 2021/08/28 塔利班上場利ISIS坐大 慎防恐怖主義溢出 日本疫情大爆發 東京奧運之過？ 2021/08/26 日本疫情大爆發 東京奧運之過？ 庫克掌舵10年 不知不覺間改造蘋果 2021/08/25 庫克掌舵10年 不知不覺間改造蘋果 澳紐或放棄清零 病毒共存論漸取上風？ 2021/08/23 澳紐或放棄清零 病毒共存論漸取上風？ 塔利班輿論攻心戰 開明形象恐為煙霧 2021/08/22 塔利班輿論攻心戰 開明形象恐為煙霧 你可能感興趣 塔利班上場利ISIS坐大 慎防恐怖主義溢出 09:05 2021/08/28 塔利班上場利ISIS坐大 慎防恐怖主義溢出 日本疫情大爆發 東京奧運之過？ 17:19 2021/08/26 日本疫情大爆發 東京奧運之過？ 庫克掌舵10年 不知不覺間改造蘋果 20:51 2021/08/25 庫克掌舵10年 不知不覺間改造蘋果 最新專欄文章 國金札記 - 阿國亂局助長ISIL 慎防恐怖主義溢出 今日 阿國亂局助長ISIL 慎防恐怖主義溢出 塔利班上場利ISIS坐大 慎防恐怖主義溢出 2021/08/28 塔利班上場利ISIS坐大 慎防恐怖主義溢出 國金札記 - 日本疫情大爆發 東京奧運之過？ 2021/08/27 日本疫情大爆發 東京奧運之過？ 國金札記 - 庫克掌舵10載 不知不覺改造蘋果 2021/08/26 庫克掌舵10載 不知不覺改造蘋果 國金札記 - 英國拒豁免隔離 英超球星無特權 2021/08/25 英國拒豁免隔離 英超球星無特權 運動員 C朗拿度 曼聯 曼城 英超 美斯 足球 收購