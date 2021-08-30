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曼聯3大商業考慮 重簽C朗上上策

國際 18:07 2021/08/30

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C朗拿度（Cristiano Ronaldo）戲劇性地重投曼聯（Manchester United），成為美斯（Lionel Messi）轉會巴黎聖日耳門（PSG），今夏另一宗爆炸性轉會。雖然兩位當代球王已經踏入職業生涯的尾聲，但這次轉會再獲豐厚合約，證明球王身份有價有市，足以締造球員及球會雙贏的局面。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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