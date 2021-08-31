【名家看後市】何時通關？瑞信邵志銘：擔心市場支持力度較乏力 財金猛人追蹤 13:19 2021/08/31 分享： Delta 變種病毒肆虐全球，疫情反彈，各地實施不同程度封城措施。隨香港疫情減退，政府鼓勵全民疫苗接種，維持疫情受控，創造條件達致更全面經濟復甦。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 神準策略師 捕捉長期超級趨勢 拆局政策市受惠受累主題 2021/08/30 神準策略師 捕捉長期超級趨勢 拆局政策市受惠受累主題 你可能感興趣 神準策略師 捕捉長期超級趨勢 拆局政策市受惠受累主題 00:01 2021/08/30 神準策略師 捕捉長期超級趨勢 拆局政策市受惠受累主題 最新專欄文章 【經濟展望】瑞銀汪濤：人行再次降準機會大 今日 【經濟展望】瑞銀汪濤：人行再次降準機會大 【名家看後市】下調港股目標？瑞信邵志銘：缺乏更強上升催化劑！（附名家國策點評） 2021/08/30 【名家看後市】下調港股目標？瑞信邵志銘：缺乏更強上升催化劑！（附名家國策點評） 【名家談經濟】人行將「放水」？野村陸挺：短期料定向降準！ 2021/08/30 【名家談經濟】人行將「放水」？野村陸挺：短期料定向降準！ 【名家看後市】歐洲Reopening炒甚麼？瑞信邵志銘：睇兩大板塊！ 2021/08/27 【名家看後市】歐洲Reopening炒甚麼？瑞信邵志銘：睇兩大板塊！ 【名家長綫部署】未到買入時機？神準策略師：長綫投資者可考慮慢慢儲貨！（附潛在藍籌新貴名單） 2021/08/27 【名家長綫部署】未到買入時機？神準策略師：長綫投資者可考慮慢慢儲貨！（附潛在藍籌新貴名單） 港股 疫情 經濟 經濟狀況 香港 人物專訪