  • 26°C
香港時間 : 2021831日 (週二) 14:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【名家看後市】何時通關？瑞信邵志銘：擔心市場支持力度較乏力

財金猛人追蹤 13:19 2021/08/31

分享：

Delta 變種病毒肆虐全球，疫情反彈，各地實施不同程度封城措施。隨香港疫情減退，政府鼓勵全民疫苗接種，維持疫情受控，創造條件達致更全面經濟復甦。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

相關文章

神準策略師 捕捉長期超級趨勢 拆局政策市受惠受累主題
2021/08/30
神準策略師 捕捉長期超級趨勢 拆局政策市受惠受累主題

你可能感興趣

神準策略師 捕捉長期超級趨勢 拆局政策市受惠受累主題
00:01 2021/08/30
神準策略師 捕捉長期超級趨勢 拆局政策市受惠受累主題

最新專欄文章

【經濟展望】瑞銀汪濤：人行再次降準機會大
今日
【經濟展望】瑞銀汪濤：人行再次降準機會大
【名家看後市】下調港股目標？瑞信邵志銘：缺乏更強上升催化劑！（附名家國策點評）
2021/08/30
【名家看後市】下調港股目標？瑞信邵志銘：缺乏更強上升催化劑！（附名家國策點評）
【名家談經濟】人行將「放水」？野村陸挺：短期料定向降準！
2021/08/30
【名家談經濟】人行將「放水」？野村陸挺：短期料定向降準！
【名家看後市】歐洲Reopening炒甚麼？瑞信邵志銘：睇兩大板塊！
2021/08/27
【名家看後市】歐洲Reopening炒甚麼？瑞信邵志銘：睇兩大板塊！
【名家長綫部署】未到買入時機？神準策略師：長綫投資者可考慮慢慢儲貨！（附潛在藍籌新貴名單）
2021/08/27
【名家長綫部署】未到買入時機？神準策略師：長綫投資者可考慮慢慢儲貨！（附潛在藍籌新貴名單）
港股 疫情 經濟 經濟狀況 香港 人物專訪

上一篇文章

【經濟展望】瑞銀汪濤：人行再次降準機會大

下一篇文章

【一年升33%】13F報告不會告訴你 巴菲特買日股賬賺20億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版