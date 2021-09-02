【名家談股市】港股趁低吸納？星級分析師卓百德：現處於熊市，要小心！

港股近兩個月表現相當波動，現在恒生指數跌至25000至26000水平，應否趁低吸納？星級分析師卓百德表示：「要小心！」

Portwood Capital董事總經理卓百德（Peter Churchouse）接受《投資理財周刊》專訪時表示：

「港股近期表現相當波動，然而，傳統來說，港股向來都相當波動，不是新鮮事，我們現在處於熊市。」

卓百德是摩根士丹利前香港區董事總經理，研究股市和樓市約40年，是行內殿堂級分析師。

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卓百德說：

「港股近期大跌，這不是經濟問題，香港經濟正在有良好的復甦，樓市也沒問題，問題是中國的政策風險，而在本港上市的中國內地企業數目不斷提高，中資企業愈來愈主導港股，不少外國投資者想投資中國的話，都來港買中資股，他們現在對於中國的政策風險深表憂慮，他們見到很多不確定性。」

他表示：

「政策風險上升，中央大規模干預多個行業，例如教育、地產等，外國投資者不喜歡這樣，他們想政策清晰，希望企業可以繼續營運，而不是背負政策風險，所以，他們減持中港股票，背後原因不是中港經濟出現問題，不少投資者有信心今年中國經濟可取得6%至7%的增長，所以，不是經濟風險，而是政策風險。」

「環顧全世界，政策風險到處都在，並正在上升，只是中國的政策風險較高，令到投資者對港股感到負面。」他續說。

「港股估值並不貴，系統風險不高，即是說，破產風險和金融危機皆不高，不少本地企業負債比率偏低，政府負債也低，銀行體系良好，不論是股市或經濟，香港都不見得有基礎性問題。」他說。

他表示：

「然而，中國的政策風險對企業的盈利影響力有多大和多深？尤其是教育、互聯網、網遊、電商平台、媒體、非必需品消費等板塊比較高風險。

「雖然部份板塊面對高的政策風險，相反，有不少板塊面對的政策風險比較低，例如商品、基礎材料、半導體、軟件、電動車、製造業、護老等，不過，市場沒有把兩者分開來看，而是都一起減持，因為他們不知道哪個行業會是下一個政策要打遏的對象？」

現在恒生指數已由29000跌至介乎25000至26000水平，應否趁低買？

「我看，應該要小心！（be careful！），因為監管風險仍未完結，仍有機會蔓延至其他行業。此外，外圍也面對風險，例如央行縮表、加息、美股由高位調整的風險，尤其是美國科技股，已有不少分析師提出，納指已過高、已超賣，技術上料隨時進入調整，美股正在創新高，估值升至高昂，如果美股調整，港股料受累。」卓百德說。

納斯達克指數升至15100點，再創歷史新高。

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本報記者：周劍琴

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