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Jackson Hole HOLD了之後

名家專區 2021/08/31

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Jackson Hole央行年會前，不少人尚謂要觀望美儲局會不會加息。筆者上周一有文：《Jackson Hole HOLD》，如今退市，加息都HOLD了，之後如何？

簡單一句：股升（圖一），息跌（圖二）

...

撰文 : 石鏡泉

欄名 : 選股情報

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