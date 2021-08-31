Jackson Hole HOLD了之後 名家專區 2021/08/31 分享： Jackson Hole央行年會前，不少人尚謂要觀望美儲局會不會加息。筆者上周一有文：《Jackson Hole HOLD》，如今退市，加息都HOLD了，之後如何？ 簡單一句：股升（圖一），息跌（圖二） ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 石鏡泉 欄名 : 選股情報 相關文章 龍源電力 15.5元買入 今日 龍源電力 15.5元買入 你可能感興趣 龍源電力 15.5元買入 今日 01:00 龍源電力 15.5元買入 最新專欄文章 選股情報 - 龍源電力 15.5元買入 今日 龍源電力 15.5元買入 選股情報 - 為何Jackson Hole會HOLD 2021/08/27 為何Jackson Hole會HOLD 選股情報 - 蒙牛乳業 目標49元 2021/08/27 蒙牛乳業 目標49元 選股情報 - 跌完？ 2021/08/26 跌完？ 選股情報 - 中國電車 180元吸納 2021/08/26 中國電車 180元吸納 經濟 美元 金融 美滙 貨幣政策 通脹 亞洲 新興市場 比特幣