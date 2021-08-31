龍源電力 15.5元買入

【「午市閒談」推介股】昨天筆者在《午市閒談》推介了龍源電力（00916）。龍源主要在內地從事銷售風力和煤炭發電、銷售煤炭及其他相關業務，包括風電場的建設、管理及營運。除風電外，其他發電項目如太陽能、地

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