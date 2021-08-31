龍源電力 15.5元買入 名家專區 2021/08/31 分享： 【「午市閒談」推介股】昨天筆者在《午市閒談》推介了龍源電力（00916）。龍源主要在內地從事銷售風力和煤炭發電、銷售煤炭及其他相關業務，包括風電場的建設、管理及營運。除風電外，其他發電項目如太陽能、地 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 石鏡泉 欄名 : 選股情報 相關文章 Jackson Hole HOLD了之後 今日 Jackson Hole HOLD了之後 你可能感興趣 Jackson Hole HOLD了之後 今日 01:00 Jackson Hole HOLD了之後 最新專欄文章 選股情報 - Jackson Hole HOLD了之後 今日 Jackson Hole HOLD了之後 選股情報 - 為何Jackson Hole會HOLD 2021/08/27 為何Jackson Hole會HOLD 選股情報 - 蒙牛乳業 目標49元 2021/08/27 蒙牛乳業 目標49元 選股情報 - 跌完？ 2021/08/26 跌完？ 選股情報 - 中國電車 180元吸納 2021/08/26 中國電車 180元吸納 用電量 發電量 龍源電力（00916） 美元