資本集團Steven Watson：疫情期間五點體會 名家專區 2021/08/31 分享： 新冠肺炎疫情期間，資本集團（Capital Group）的股票基金經理Steven Watson得出五項投資體會，已應用於今天的投資組合中，綜合如下： 1. 市場危機在所難免 疫情引發的股市危機令我回想過 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : Steven Watson 資本集團（Capital Group）股票基金經理 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 摩根資管許長泰：中國增長動力新舊交替 2021/08/27 摩根資管許長泰：中國增長動力新舊交替 【央行年會展望】 看鮑威爾為收水鋪路 2021/08/26 【央行年會展望】 看鮑威爾為收水鋪路 專訪 - 富達繆子美：看好中國消費升級 2021/08/26 富達繆子美：看好中國消費升級 新興市場改善 無懼美儲退市 2021/08/25 新興市場改善 無懼美儲退市 【Delta肆虐】景順趙耀庭 料人行再降準 2021/08/24 【Delta肆虐】景順趙耀庭 料人行再降準 疫情 新冠肺炎疫情 經濟 香港 美國 貨幣政策 股票 基金 新興市場 大行報告