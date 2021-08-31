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資本集團Steven Watson：疫情期間五點體會

名家專區 2021/08/31

分享：

新冠肺炎疫情期間，資本集團（Capital Group）的股票基金經理Steven Watson得出五項投資體會，已應用於今天的投資組合中，綜合如下：

1. 市場危機在所難免

疫情引發的股市危機令我回想過

...

撰文 : Steven Watson 資本集團（Capital Group）股票基金經理

欄名 : 名家觀點

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