聯塑穩定增長 預測估值偏低

國企指數一如預期反彈，短期阻力9200點，揀股宜偏向基本因素，中國聯塑（02128）盈利由上市至去年年均複合增長13%，未來三年會再有約15%複合增長，加上其預測市盈率（PE）在建材板塊中偏低，估值有

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