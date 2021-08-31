聯塑穩定增長 預測估值偏低 名家專區 2021/08/31 分享： 國企指數一如預期反彈，短期阻力9200點，揀股宜偏向基本因素，中國聯塑（02128）盈利由上市至去年年均複合增長13%，未來三年會再有約15%複合增長，加上其預測市盈率（PE）在建材板塊中偏低，估值有 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股結算呈爭持 單邊市隨時出現（第四版） 2021/08/30 港股結算呈爭持 單邊市隨時出現（第四版） 中字股實力談 - 中航科工偏低 估值向上修復 2021/08/28 中航科工偏低 估值向上修復 中字股實力談 - 港股身懷六甲 區間繼續震盪（第四版） 2021/08/27 港股身懷六甲 區間繼續震盪（第四版） 中字股實力談 - 國壽PE 5倍 現價開始心動 2021/08/27 國壽PE 5倍 現價開始心動 中字股實力談 - 恒指支持25000 國指可守8800（第四版） 2021/08/26 恒指支持25000 國指可守8800（第四版） 恒生中國企業指數 市帳率 板塊 中國聯塑（02128） 人民幣