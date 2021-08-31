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樓市「畏高症」

地產 14:00 2021/08/31

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二手樓市再次呈現乾升局面，市場上盤源減少，業主心態日趨進取，準買家縱想入市，但追價意慾卻受股市波動影響，短期內買賣雙方陷於拉鋸，須再有進一步利好消息刺激，才有望恢復價量齊升局面。

  • 樓價破頂盤源減，業主心態趨進取
  • 市民預期未來一年樓價上升比例減
  • 短期樓市現價升量跌「乾升」現象

近月二手樓市成交明顯放緩，特別跌至疫情以來最低水平，相對於疫情期間，在疫症威脅、限聚令措施影響，仍然阻不到香港人的入市慾，反而在現時疫情漸趨緩和、經濟亦開始反彈，二手交投才出現明顯回落。

事實上，去年不少準買家都是抱着「執筍盤」的角度入市，遇着部分業主看淡後市，反而買賣雙方容易促成交易。反之現時隨着樓價反彈，業主議價空間較去年大幅收窄，放盤態度亦變得不實在，要促成二手買賣難度比去年疫情更高。

如果參考花旗銀行今年第二季所做的置業調查結果，雖然更多市民預期未來一年樓價上升，但認為「非常感興趣/頗感興趣」的受訪者比例卻是一再下跌，由去年第二季的21%，減少至今年第二季的14%。

情況一方面反映隨着二手樓價再創新高，令到部分準買家產生「畏高症」，或擔心摸頂入市態度變得遲疑，近日中原城市領先指數（CCL）在今個月中破頂後，便連續兩周回軟，正好反映準買家的入市心態。

另一方面，近期股市相對波動，在7月尾、8月中更曾出現兩輪急跌，特別是近年吸引不少人投資的科網股急挫。金融市場走勢波動，亦難免影響部分準買家的置業意慾。

二手樓市在樓價指數破頂後，能否步入下一個高峰，仍須取決於市場有否足夠的承接力，短期內市場價升量跌的「乾升」現象，有機會持續，直至有突破性的利好消息出現。

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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