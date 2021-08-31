【港股脈博】美滙跌見3星期低 港股午後抽上倒升逾300點 （第三版）

中央加強各行業監管主旋律不變，騰訊 （00700） 、平保 （02318） 等受影響重磅股，今早一度拖累恒指大跌逾400點。惟午後美滙跌幅擴大，引發亞洲股市及美股期貨全綫反彈，恒指亦由低位抽升700點多，倒升逾300點。

恒指U盤以全日高位25878收市，升339點或1.3%。騰訊今早一度跌穿450元關，低見447.2元，大跌4%；騰訊同以全日高位481.2元收市，倒升逾3%。

美滙見3星期低位 亞股午後全綫升

美國明年加息預期降温，美滙指數數午後跌穿92.5，見逾3星期以來低位。弱美元利好資金風險胃納，亞股尾市全綫抽升，日、韓股市均升逾1%收市。

港股昨日收市後，國家新聞出版署發出《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，進一步限制所有網絡遊戲企業向未成年人提供服務，引發騰訊為首遊戯股近全綫大跌。

新監管規定限制所有網絡遊戲企業，僅可在周五、周六、周日和法定節假日，每日下午8時至9時向未成年人提供1小時服務，其他時間均不得以任何形式向未成年人提供網絡遊戲服務。

恒指上周受制二萬六 20天綫初步阻力

恒指今早低見25110，迫近25000心理關口見支持急彈。恒指上周反彈，暫受制26000關及20天綫水平。恒指250天綫現企於近27300水平，衝破此關即可確認擺脫弱勢。

騰訊並非受加強監管打擊最重藍籌，消息指中銀保監正調查平保在房地產的投資，並且要求平保停止出售另類投資產品，相關產品一般與地產市場掛鈎。平保 （02318） 股價應聲急瀉，半日急瀉逾7%，中午收報58.2元。平保尾市跌幅減半，全日跌不足4%，收報60.4元。

內險資金地產投資成為當局關注焦點的同時，私募基金變相公開發售、吸納資金的情況，亦引來監管機構高度關注。證監會主席易會滿昨在公開演說中直指，國內一些機構偏離了應有定位，以私募之名變相發行公募產品，隨意設立資金池，違規變相吸儲、放貸，甚至擅自自融自用、侵佔挪用基金資產。

市場人士關注，在初創企業美股海外上市之路受限的情況下，中證監加強對私募基金監管，會否進一步限制初創取得融資的渠道。

各行各業加強監管消息不絶，加上新出中國內地8月官方PMI降至50.1遜預期，進一步貼近50榮枯分綫界，亦令投資者關注內地經濟復甦步伐進一步放緩趨向。

撰文：劉德斌