【監管跌市】恒指再試二萬五關支持 加強監管主旋律不變 （第二版）

中央加強各行業監管主旋律不變，昨日收市後，國家新聞出版署發出《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，進一步限制所有網絡遊戲企業向未成年人提供服務，引發騰訊 （00700） 為首遊戯股近全綫大跌。

騰訊今早一度跌穿450元關，低見447.2元，中午收報451元，跌3.2%；中手游 （00302） 及網易 （09999） 分別下瀉近6%及3%。

新監管規定限制所有網絡遊戲企業，僅可在周五、周六、周日和法定節假日，每日下午8時至9時向未成年人提供1小時服務，其他時間均不得以任何形式向未成年人提供網絡遊戲服務。

恒指今早曾跌逾400點，中午收報25174，仍跌365點或1.4%，恒指短綫再下試25000心理關口風險未除。恒指上周反彈，受制26000關及20天綫水平。恒指250天綫現企於近27300水平，一日未衝越此關，暫難言擺脫弱勢。

恒指若再失25000關，短綫恐再下試近24500主要支持區。

騰訊並非受加強監管打擊最重藍籌，消息指中銀保監正調查平保在房地產的投資，並且要求平保停止出售另類投資產品，相關產品一般與地產市場掛鈎。平保 （02318） 股價應聲急瀉逾7%，中午收報58.2元，一舉失守60元心理關口。

平保股價大跌，不單拖累一眾內險股同步偏軟，連帶友邦 （01299） 沽壓亦見加劇，股價大跌近3%，中午收報91.3元。

內險資金地產投資成為當局關注焦點的同時，私募基金變相公開發售、吸納資金的情況，亦引來監管機構高度關注。證監會主席易會滿昨在公開演說中直指，國內一些機構偏離了應有定位，以私募之名變相發行公募產品，隨意設立資金池，違規變相吸儲、放貸，甚至擅自自融自用、侵占挪用基金資產。

市場人士關注，在初創企業美股海外上市之路受限的情況下，中證監加強對私募基金監管，會否進一步限制初創取得融資的渠道。

各行各業加強監管消息不絶，加上新出中國內地8月官方PMI降至50.1遜預期，進一步貼近50榮枯分綫界，亦令投資者關注內地經濟復甦步伐進一步放緩趨向。A股以至日、韓、台股等亞洲主要股市全綫偏軟。

撰文：劉德斌