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【一年升33%】股神奇招取勝 巴菲特買日股賺幅勝美股表現

財金猛人追蹤 15:53 2021/08/31

分享：

股神巴菲特去年今日大手買入日本五大商社股份，一年過後賬面升值33%或20億美元，不只大幅跑贏同期日經指數，也跑贏新近又破頂的納指及標指。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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