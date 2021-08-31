【一年升33%】股神奇招取勝 巴菲特買日股賺幅勝美股表現（第二版） 財金猛人追蹤 17:41 2021/08/31 分享： 股神巴菲特去年今日大手買入日本五大商社股份，一年過後賬面升值33%或20億美元，不只大幅跑贏同期日經指數，也跑贏新近又破頂的納指及標指。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 相關文章 【大戶追蹤】持倉要公開 一Click盡覽股神大鱷揸甚麼（第二版） 2021/05/18 【大戶追蹤】持倉要公開 一Click盡覽股神大鱷揸甚麼（第二版） 你可能感興趣 【大戶追蹤】持倉要公開 一Click盡覽股神大鱷揸甚麼（第二版） 16:41 2021/05/18 【大戶追蹤】持倉要公開 一Click盡覽股神大鱷揸甚麼（第二版） 最新專欄文章 【經濟權威】通脹暫時性？ 美前財長薩默斯批鮑威爾誤判（第三版） 2021/08/30 【經濟權威】通脹暫時性？ 美前財長薩默斯批鮑威爾誤判（第三版） 投資學堂 - 【監管風暴】趙薇疑遭內地封殺 「影壇女股神」如何步下神壇？（第二版） 2021/08/27 【監管風暴】趙薇疑遭內地封殺 「影壇女股神」如何步下神壇？（第二版） 投資學堂 - 人民幣買藍籌 任志剛有何如意算盤？（第二版） 2021/08/26 人民幣買藍籌 任志剛有何如意算盤？（第二版） 投資學堂 - 【中美角力】「新債王」岡拉克警告若美國繼續如此操作 經濟將被中國超越（第三版） 2021/08/24 【中美角力】「新債王」岡拉克警告若美國繼續如此操作 經濟將被中國超越（第三版） 投資學堂 - 【強勢板塊】電力股集體暴漲 只因大行唱好咁簡單？ 2021/08/23 【強勢板塊】電力股集體暴漲 只因大行唱好咁簡單？ 巴菲特 日圓 買入 債券 日本 標準普爾500指數 納斯達克綜合指數 美元