【9月有轉機】中國8月PMI 5大啟示

中國8月製造業PMI50.1（前值50.4）；非製造業PMI47.5（前值53.3）。在疫情、供給端拖累下，8月中國經濟下行壓力雖然明顯加大，但國盛證券的研究報告指，鑒於疫情已基本受控、基建開始發力、出口仍有韌性，預計9月經濟將有所好轉，無需過度悲觀。當中有5大信號值得留意：

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