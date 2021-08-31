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【9月有轉機】中國8月PMI 5大啟示

研究報告 14:43 2021/08/31

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中國8月製造業PMI50.1（前值50.4）；非製造業PMI47.5（前值53.3）。在疫情、供給端拖累下，8月中國經濟下行壓力雖然明顯加大，但國盛證券的研究報告指，鑒於疫情已基本受控、基建開始發力、出口仍有韌性，預計9月經濟將有所好轉，無需過度悲觀。當中有5大信號值得留意：

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欄名 : 券商有路捉

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