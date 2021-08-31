【9月有轉機】中國8月PMI 5大啟示 研究報告 14:43 2021/08/31 分享： 中國8月製造業PMI50.1（前值50.4）；非製造業PMI47.5（前值53.3）。在疫情、供給端拖累下，8月中國經濟下行壓力雖然明顯加大，但國盛證券的研究報告指，鑒於疫情已基本受控、基建開始發力、出口仍有韌性，預計9月經濟將有所好轉，無需過度悲觀。當中有5大信號值得留意： ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【人口老化受惠股】三孩政策創「奇兵」券商推薦呢隻受惠股...... 今日 【人口老化受惠股】三孩政策創「奇兵」券商推薦呢隻受惠股...... 【內需探索】內地消費趨勢兩極化發展（第三版） 2021/08/30 【內需探索】內地消費趨勢兩極化發展（第三版） 【電力股探索】火電股魅力何在？ 2021/08/27 【電力股探索】火電股魅力何在？ 【車股追蹤】內地車市走出疫情陰霾 自主品牌加速 2021/08/27 【車股追蹤】內地車市走出疫情陰霾 自主品牌加速 【聚焦高增長】3大電信營運商「雲 」火拼 2021/08/26 【聚焦高增長】3大電信營運商「雲 」火拼 經濟現象 財政政策 貨幣政策 經濟數據表現 市場動向 宏觀分析 大行報告 降準 就業 晶片