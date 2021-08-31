BNPL背靠電商巨頭 信用卡恐遭取代？

美國電商巨頭亞馬遜（Amazon、美︰AMZN）再有新嘗試，宣布與「先買後付」（Buy now pay later，簡稱BNPL）服務供應商Affirm合作，提供更靈活的支付方式，有了Amazon當靠山，刺激Affirm股價急升。

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