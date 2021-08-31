BNPL背靠電商巨頭 信用卡恐遭取代？ 國際 17:05 2021/08/31 分享： 美國電商巨頭亞馬遜（Amazon、美︰AMZN）再有新嘗試，宣布與「先買後付」（Buy now pay later，簡稱BNPL）服務供應商Affirm合作，提供更靈活的支付方式，有了Amazon當靠山，刺激Affirm股價急升。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 相關文章 BNPL背靠電商巨頭 信用卡恐遭取代？ 今日 BNPL背靠電商巨頭 信用卡恐遭取代？ 【港股脈博】美滙跌見3星期低 港股午後抽上倒升逾300點 （第三版） 今日 【港股脈博】美滙跌見3星期低 港股午後抽上倒升逾300點 （第三版） 樓市「畏高症」 今日 樓市「畏高症」 曼聯3大商業考慮 重簽C朗上上策 2021/08/30 曼聯3大商業考慮 重簽C朗上上策 【阿里股價】阿里巴巴股價反彈 全靠美股Reddit炒家?（第二版） 2021/08/30 【阿里股價】阿里巴巴股價反彈 全靠美股Reddit炒家?（第二版） 你可能感興趣 BNPL背靠電商巨頭 信用卡恐遭取代？ 今日 17:05 BNPL背靠電商巨頭 信用卡恐遭取代？ 【港股脈博】美滙跌見3星期低 港股午後抽上倒升逾300點 （第三版） 今日 18:16 【港股脈博】美滙跌見3星期低 港股午後抽上倒升逾300點 （第三版） 樓市「畏高症」 今日 14:00 樓市「畏高症」 網購平台 Fintech 免息分期 Amazon 信用卡 PayPal Apple 金融