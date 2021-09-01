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娛樂圈刮整風風暴 文娛資本劃邊界

中國 08:00 2021/09/01

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共富綱領下的整頓風暴持續蔓延，剛過去的周末，先後爆出趙薇被全網「封殺」全部作品下架、鄭爽被國家稅務總局追繳稅款及處罰共2.99億元（人民幣，下同），連同此前吳亦凡跌落神壇，娛樂圈正刮起一陣疾風驟雨般整風風暴。

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