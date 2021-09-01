娛樂圈刮整風風暴 文娛資本劃邊界 中國 08:00 2021/09/01 分享： 共富綱領下的整頓風暴持續蔓延，剛過去的周末，先後爆出趙薇被全網「封殺」全部作品下架、鄭爽被國家稅務總局追繳稅款及處罰共2.99億元（人民幣，下同），連同此前吳亦凡跌落神壇，娛樂圈正刮起一陣疾風驟雨般整風風暴。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 鄭爽欠稅仿如「被踢出娛樂圈」 禁言前最後自白曝光 2021/08/27 鄭爽欠稅仿如「被踢出娛樂圈」 禁言前最後自白曝光 娛樂圈風暴升級 國家網信辦祭十招「限飯令」 2021/08/27 娛樂圈風暴升級 國家網信辦祭十招「限飯令」 網信辦：禁止PUSH彈窗推送娛樂八卦、明星緋聞等內容 2021/08/27 網信辦：禁止PUSH彈窗推送娛樂八卦、明星緋聞等內容 娛樂圈大整頓 中紀委訪談籲「斬斷亂象頻生的資本鏈」 2021/08/31 娛樂圈大整頓 中紀委訪談籲「斬斷亂象頻生的資本鏈」 你可能感興趣 鄭爽欠稅仿如「被踢出娛樂圈」 禁言前最後自白曝光 11:39 2021/08/27 鄭爽欠稅仿如「被踢出娛樂圈」 禁言前最後自白曝光 娛樂圈風暴升級 國家網信辦祭十招「限飯令」 13:46 2021/08/27 娛樂圈風暴升級 國家網信辦祭十招「限飯令」 網信辦：禁止PUSH彈窗推送娛樂八卦、明星緋聞等內容 17:50 2021/08/27 網信辦：禁止PUSH彈窗推送娛樂八卦、明星緋聞等內容 行業 吳亦凡 稅務 經紀公司 經濟 趙薇 中國人民銀行 文娛藝術 國家稅務總局 證監會