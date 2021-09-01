【名家談共富】監管升級點算好？神準策略師：我會建議避開呢幾個受打壓行業（附瑞信六大超級趨勢）

國家主席習近平近日多次提及「共同富裕」，強調要加強對高收入的規範和調節，依法保護合法收入，合理調節過高收入。習近平近日又在主持中央全面深化改革委員會會議時強調，強化反壟斷、深入推進公平競爭政策實施，是完善社會主義市場經濟體制的內在要求。相信反壟斷將繼續成為中央其中一項重要政策。

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