【名家談共富】監管升級點算好？神準策略師：我會建議避開呢幾個受打壓行業（附瑞信六大超級趨勢） 財金猛人追蹤 07:10 2021/09/01 分享： 國家主席習近平近日多次提及「共同富裕」，強調要加強對高收入的規範和調節，依法保護合法收入，合理調節過高收入。習近平近日又在主持中央全面深化改革委員會會議時強調，強化反壟斷、深入推進公平競爭政策實施，是完善社會主義市場經濟體制的內在要求。相信反壟斷將繼續成為中央其中一項重要政策。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 神準策略師 捕捉長期超級趨勢 拆局政策市受惠受累主題 2021/08/30 神準策略師 捕捉長期超級趨勢 拆局政策市受惠受累主題 【經濟展望】瑞銀汪濤：人行再次降準機會大 2021/08/31 【經濟展望】瑞銀汪濤：人行再次降準機會大 【名家看後市】歐洲Reopening炒甚麼？瑞信邵志銘：睇兩大板塊！ 2021/08/27 【名家看後市】歐洲Reopening炒甚麼？瑞信邵志銘：睇兩大板塊！ 你可能感興趣 神準策略師 捕捉長期超級趨勢 拆局政策市受惠受累主題 00:01 2021/08/30 神準策略師 捕捉長期超級趨勢 拆局政策市受惠受累主題 【經濟展望】瑞銀汪濤：人行再次降準機會大 16:31 2021/08/31 【經濟展望】瑞銀汪濤：人行再次降準機會大 【名家看後市】歐洲Reopening炒甚麼？瑞信邵志銘：睇兩大板塊！ 21:36 2021/08/27 【名家看後市】歐洲Reopening炒甚麼？瑞信邵志銘：睇兩大板塊！ 最新專欄文章 【名家談股市】港股應否趁低吸納？星級分析師卓百德：現處於熊市，要小心！ 今日 【名家談股市】港股應否趁低吸納？星級分析師卓百德：現處於熊市，要小心！ 【名家看後市】何時通關？瑞信邵志銘：擔心市場支持力度較乏力 2021/08/31 【名家看後市】何時通關？瑞信邵志銘：擔心市場支持力度較乏力 【名家看後市】下調港股目標？瑞信邵志銘：缺乏更強上升催化劑！（附名家國策點評） 2021/08/30 【名家看後市】下調港股目標？瑞信邵志銘：缺乏更強上升催化劑！（附名家國策點評） 【名家談經濟】人行將「放水」？野村陸挺：短期料定向降準！ 2021/08/30 【名家談經濟】人行將「放水」？野村陸挺：短期料定向降準！ 【名家看後市】歐洲Reopening炒甚麼？瑞信邵志銘：睇兩大板塊！ 2021/08/27 【名家看後市】歐洲Reopening炒甚麼？瑞信邵志銘：睇兩大板塊！ 行業 板塊 ESG 邵志銘 新能源 壟斷 反壟斷 外資 經濟 技術分析