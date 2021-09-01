【政策加持】中國儲能行業領跑新能源？ 研究報告 08:17 2021/09/01 分享： 中國為達致2030年碳中和目標，對減排行動轉趨積極，而減碳行動誘發能源行業變革帶來的機遇,值得大家留意。本篇聚焦中國儲能峰谷價差、調峰能力，以及投資機遇。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【9月有轉機】中國8月PMI 5大啟示 2021/08/31 【9月有轉機】中國8月PMI 5大啟示 【人口老化受惠股】三孩政策創「奇兵」券商推薦呢隻受惠股...... 2021/08/31 【人口老化受惠股】三孩政策創「奇兵」券商推薦呢隻受惠股...... 【內需探索】內地消費趨勢兩極化發展（第三版） 2021/08/30 【內需探索】內地消費趨勢兩極化發展（第三版） 【電力股探索】火電股魅力何在？ 2021/08/27 【電力股探索】火電股魅力何在？ 【車股追蹤】內地車市走出疫情陰霾 自主品牌加速 2021/08/27 【車股追蹤】內地車市走出疫情陰霾 自主品牌加速 中國市場 市場動向 碳中和 發電量 太陽能 風能 惠譽 行業 電力 中國