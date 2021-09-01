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【政策加持】中國儲能行業領跑新能源？

研究報告 08:17 2021/09/01

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中國為達致2030年碳中和目標，對減排行動轉趨積極，而減碳行動誘發能源行業變革帶來的機遇,值得大家留意。本篇聚焦中國儲能峰谷價差、調峰能力，以及投資機遇。

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欄名 : 券商有路捉

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