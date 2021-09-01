死不在債在屋 名家專區 2021/09/01 分享： 不同的社會經濟，有不同的死法。 農業社會，死在天災。 旱、澇、蟲害，使作物失收，一有饑荒，人民流徙外出乞食，即人離地，社會經濟會崩潰。 工業社會，死在物價升，戰亂。 物價升、生產成本升，如產品售價不能跟升，企 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 石鏡泉 欄名 : 選股情報 相關文章 海爾智家 上望34元 今日 海爾智家 上望34元 你可能感興趣 海爾智家 上望34元 今日 01:00 海爾智家 上望34元 最新專欄文章 選股情報 - 海爾智家 上望34元 今日 海爾智家 上望34元 選股情報 - 龍源電力 15.5元買入 2021/08/31 龍源電力 15.5元買入 選股情報 - Jackson Hole HOLD了之後 2021/08/31 Jackson Hole HOLD了之後 選股情報 - 為何Jackson Hole會HOLD 2021/08/27 為何Jackson Hole會HOLD 選股情報 - 蒙牛乳業 目標49元 2021/08/27 蒙牛乳業 目標49元 經濟 GDP 失業 美國國會 滯脹 銀行