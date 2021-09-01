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死不在債在屋

名家專區 2021/09/01

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不同的社會經濟，有不同的死法。

農業社會，死在天災。

旱、澇、蟲害，使作物失收，一有饑荒，人民流徙外出乞食，即人離地，社會經濟會崩潰。

工業社會，死在物價升，戰亂。

物價升、生產成本升，如產品售價不能跟升，企

...

撰文 : 石鏡泉

欄名 : 選股情報

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