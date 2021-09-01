安瑞科高增長 發展氫能裝備 名家專區 2021/09/01 分享： 國企指數昨日急轉彎倒升，令8月出現「陀螺」，樂觀可視作見底訊號，9月可以上試9500點但月內可能異常震盪，進取者不妨向高增長非成分股埋手。中集安瑞科（03899）未來盈利平均會有三成以上增長，加上推動 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股9月料好淡爭持 政策不明朗添加風險（第四版） 2021/08/31 港股9月料好淡爭持 政策不明朗添加風險（第四版） 中字股實力談 - 聯塑穩定增長 預測估值偏低 2021/08/31 聯塑穩定增長 預測估值偏低 中字股實力談 - 港股結算呈爭持 單邊市隨時出現（第四版） 2021/08/30 港股結算呈爭持 單邊市隨時出現（第四版） 中字股實力談 - 中航科工偏低 估值向上修復 2021/08/28 中航科工偏低 估值向上修復 中字股實力談 - 港股身懷六甲 區間繼續震盪（第四版） 2021/08/27 港股身懷六甲 區間繼續震盪（第四版） 恒生中國企業指數 雙底 天然氣 中集安瑞科（03899） 新能源 人民幣 板塊