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安瑞科高增長 發展氫能裝備

名家專區 2021/09/01

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國企指數昨日急轉彎倒升，令8月出現「陀螺」，樂觀可視作見底訊號，9月可以上試9500點但月內可能異常震盪，進取者不妨向高增長非成分股埋手。中集安瑞科（03899）未來盈利平均會有三成以上增長，加上推動

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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