樓價走勢 還看一手銷情

二手交投轉弱，市場焦點轉移至新盤市場，今個月6個不同類型、地區大型新盤同期推出，預計將搶去市場購買力，若果一手旺市能夠延續，將有望帶動樓市再創高峰。

近期二手市場勢頭相對轉弱，10大屋苑8月份成交量僅175宗，按月挫44%，相對來說，市場焦點轉移至新盤市場，近期無論港島、九龍或新界區都有焦點新盤推出，剛踏入9月份的今個周末便有多達600伙新盤推售，氣勢一時無兩。

事實上，除了現時正在部署推售黃竹坑站2期揚海、啟德THE HENLEY III及天水圍WETLAND SEASONS BAY外，9月份仍有多個全新盤部署推售，包括會德豐旗下東九龍KOKO HILLS 第2期、內房中洲的火炭星凱‧堤岸等。

9月份登場的新盤產品類型廣泛，由市區單幢盤，到新界區上千萬的大型屋苑，戶型既有上車入門的細單位選擇，亦有適合換樓的中型單位，反之現時二手盤源乾塘、業主叫價進取，購買力自然由二手流向一手市場。

今個月多個大量新盤部署推出，一方面會搶走二手購買力，但同時若果一手銷情能夠保持強勢，造價再創高峰，將會成為市場新指標價，新盤銷情熾熱氣氛帶動下，有望扭轉現時二手買賣雙方拉鋸局面，加快準買家追價入市，推動整體樓市再創高峰。