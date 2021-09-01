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選委紛提政綱 給下任特首「願望清單」？

名家專區 2021/09/01

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1,500人的選委會中，1,084個選委席位已確定人選，手握多項選舉權力。這些選委雖然已當選，但不少人近日積極宣傳自己的政綱，政界中人形容，這是發送「願望清單」。

選委會選舉本月19日投票，要競逐的界別

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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