選委紛提政綱 給下任特首「願望清單」？

1,500人的選委會中，1,084個選委席位已確定人選，手握多項選舉權力。這些選委雖然已當選，但不少人近日積極宣傳自己的政綱，政界中人形容，這是發送「願望清單」。

選委會選舉本月19日投票，要競逐的界別

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