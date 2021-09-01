選委紛提政綱 給下任特首「願望清單」？ 名家專區 2021/09/01 分享： 1,500人的選委會中，1,084個選委席位已確定人選，手握多項選舉權力。這些選委雖然已當選，但不少人近日積極宣傳自己的政綱，政界中人形容，這是發送「願望清單」。 選委會選舉本月19日投票，要競逐的界別 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 中港通關 要待明年兩會後？ 2021/08/31 中港通關 要待明年兩會後？ 有政戲 - 逾6成選委落實 特首戰趨明朗化？ 2021/08/30 逾6成選委落實 特首戰趨明朗化？ 有政戲 - 拆解選委DQ 資審會「鐵尺」嚴把關 2021/08/27 拆解選委DQ 資審會「鐵尺」嚴把關 有政戲 - 律師會「專業派」大勝 港府不用割席 2021/08/26 律師會「專業派」大勝 港府不用割席 有政戲 - 施政報告聚焦未來 中央惠港陸續來 2021/08/25 施政報告聚焦未來 中央惠港陸續來 選舉委員會 特首選舉 選舉 長和（00001） 恒基地產（00012） 新鴻基地產（00016） 長實集團（01113） 可持續發展 施政報告 大灣區