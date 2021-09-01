【名家看騰訊】打機監管利空盡出？黃國英：只可炒、不可揸！（附名家投資心法）

內地針對未成年人沉迷打機加強監管，騰訊 （00700） 旗下皇牌手遊《王者榮耀》即發布防沉迷升級公告，已自8月31日開始實施。騰訊、心動 （02400） 、網龍 （00777） 等一批遊戲股，在措施公布後翌日不跌後升，打機監管是否利空盡出呢？

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對此，人稱「英Sir」的豐盛金融資產管理董事黃國英在接受《投資理財周刊》專訪時表示：

「其實使用大數據同埋定價權，都係互聯網公司的核心價值，但今年以來監管持續升級，好大程度上已經破壞咗（價值），大部分港股都係有得炒、無得坐。」

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黃國英續道：

「以前買騰訊，你會覺得股價可以上1,000元，但『政策折讓』出現後，以前無限想像空間已變得有限制，掌握數據過去一直令企業帶來驚喜，股價愈升愈有。但而家可能升10%就要走，心理狀況變晒。 對政策敏感的股份，我認為係：只可炒、不可揸！或者需要一段長時間去修復。」

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國家新聞出版署是於本周一發出《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，所有網絡遊戲企業僅可在周五、周六、周日和法定節假日，每日下午8時至9時向未成年人提供1小時服務，其他時間均不得以任何形式向未成年人提供網絡遊戲服務。

花旗發表報告指，收緊未成年人遊戲時間，不令人意外，而騰訊、網易 （09999） 等主要遊戲公司已一直加大力度減低未成年人接觸遊戲或遊戲時間。政策對兩公司的收入影響較微，料影響少於低單位數百分比。

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