【拆局】美團反彈沽空急飆 好淡對撼好友佔上風（第三版）

港股昨8月結上演反高潮一幕，恒指先跌後急彈，低位抽升逾700點，收市倒升300多點。中概龍頭科技股ATMX領漲，當中又以美團 （03690） 昨勁升9%表現最強。

美團延續昨日震盪行情，今早繼續好淡爭持，全日高低波動已逾5%。美團收報253.4元，升近2%，好友暫佔上風。

美團好淡友激戰，戰況從美團股價勁彈，即時引來淡友群起圍攻表露無遺。美團昨以近37億元沽空金額高踞活躍沽空榜首位，為去年6月1日以來，單日最大沽空成交，沽空比率亦達20%。美團今日續為沽空成交最活躍股份，沽空額近18億元。

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美團高位沽空激增，最直接理解當然是淡友趁高造淡，看淡後市股價表現。惟另一角度看，亦可以是專業投資者的「瑣倉」行動，不惜於相對高位沽貨，以沽空將帳面利潤或虧蝕瑣定於相對高位，待股價明朗化再定投資策略「解瑣」。

外資大戶的投資取向是否醖釀改變有待確認，內地投資者取態仍極審慎。整個8月計，美團見北水淨走資近47億元，小米亦遭減持約37億元；騰訊好一點，錄約57億元淨流入，扭轉此前連續兩個月淨走資趨勢。港股通今早錄約5億元淨流入，9月開局總算有個好開始。

撰文：劉德斌