  • 31°C
香港時間 : 2021901日 (週三) 12:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【拆局】美團反彈沽空急飆 好淡對撼好友佔上風（第二版）

財金 12:15 2021/09/01

分享：

港股昨8月結上演反高潮一幕，恒指先跌後急彈，低位抽升逾700點，收市倒升300多點。中概龍頭科技股ATMX領漲，當中又以美團 （03690） 昨勁升9%表現最強。

美團延續昨日震盪行情，今早繼續好淡爭持，半日高低波動已近5%。美團中午收報255.2元，升2.5%，好友暫佔上風。

美團好淡友激戰，戰況從美團股價勁彈，即時引來淡友群起圍攻表露無遺。美團昨以近37億元沽空金額高踞活躍沽空榜首位，為去年6月1日以來，單日最大沽空成交，沽空比率亦達20%。

    點擊圖片放大
    +2

美團高位沽空激增，最直接理解當然是淡友趁高造淡，看淡後市股價表現。惟另一角度看，亦可以是專業投資者的「瑣倉」行動，不惜於相對高位沽貨，以沽空將帳面利潤或虧蝕瑣定於相對高位，待股價明朗化再定投資策略「解瑣」。

外資大戶的投資取向是否醖釀改變有待確認，內地投資者則明確在趁高減持。美團昨錄近4億元北水淨流出，騰訊 （00700） 及小米 （01810） 分別淨減持約9億元及逾4億元。

整個8月計，美團見北水淨走資近47億元，小米亦遭減持約37億元；騰訊好一點，錄約57億元淨流入，扭轉此前連續兩個月淨走資趨勢。港股通今早錄約5億元淨流入，9月開局總算有個好開始。

撰文：劉德斌

 

欄名 : 大市拆局

最新專欄文章

【京東股價】女股神號召力不減 京東突破阻力上望330元
今日
【京東股價】女股神號召力不減 京東突破阻力上望330元
【阿里股價】阿里巴巴股價反彈 全靠美股Reddit炒家?（第二版）
2021/08/30
【阿里股價】阿里巴巴股價反彈 全靠美股Reddit炒家?（第二版）
【大市拆局】女股神押注京東系連環掃貨 減持中概股換馬未增倉（第三版）
2021/08/26
【大市拆局】女股神押注京東系連環掃貨 減持中概股換馬未增倉（第三版）
【拆局】金管局未來兩月收水400億 港銀息差望改善?
2021/08/26
【拆局】金管局未來兩月收水400億 港銀息差望改善?
【大市拆局】京東物流續彈逾半成最強科技股 升勢還有後著?
2021/08/25
【大市拆局】京東物流續彈逾半成最強科技股 升勢還有後著?
沽空 投資策略 港股 減持 走資 外資 恒生指數

上一篇文章

【京東股價】女股神號召力不減 京東突破阻力上望330元

下一篇文章

娛樂圈刮整風風暴 文娛資本劃邊界
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版