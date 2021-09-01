【拆局】美團反彈沽空急飆 好淡角力短綫波動加劇

港股昨8月結上演反高潮一幕，恒指先跌後急彈，低位抽升逾700點，收市倒升300多點。中概龍頭科技股ATMX領漲，當中又以美團 （03690） 昨勁升9%表現最強。

美團繼續昨日震盪行情，今早繼續好淡爭持，早段高低波動已逾4%。上午10時30分，美團升1.5%，報252.8元，好友暫佔上風。

美團好淡友激戰，戰況從美團股價勁彈，即時引來淡友群起圍攻表露無遺。美團昨以近37億元沽空金額高踞活躍沽空榜首位，為去年6月1日以來，單日最大沽空成交，沽空比率亦達20%。

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美團高位沽空激增，最直接理解當然是淡友趁高造淡，看淡後市股價表現。惟另一角度看，亦可以是專業投資者的「瑣倉」行動，不惜於相對高位沽貨，以沽空將帳面利潤或虧蝕瑣定於相對高位，待股價明朗化再定投資策略「解瑣」。

外資大戶的投資取向是否醖釀改變有待確認，內地投資者則明確在趁高減持。美團昨錄近4億元北水淨流出，騰訊 （00700） 及小米 （01810） 分別淨減持約9億元及逾4億元。

整個8月計，美團見北水淨走資近47億元，小米亦遭減持約37億元；騰訊好一點，錄約57億元淨流入，扭轉此前連續兩個月淨走資趨勢。

撰文：劉德斌