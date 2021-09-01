【華爾街大佬】超級好友也唱淡 美股9月要跌2成？ 財金猛人追蹤 11:11 2021/09/01 分享： 美股三大指數在8月最後一個交易日低收，但全月計標普500指數連升7個月，創下2018年以來最長升浪。美股破頂連連，唱淡之聲此起彼落，不過最新加入唱淡行列卻是過去一直唱好的華爾街著名大好友分析師。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 投資學堂 最新專欄文章 【一年升33%】股神奇招取勝 巴菲特買日股賺幅勝美股表現（第二版） 2021/08/31 【一年升33%】股神奇招取勝 巴菲特買日股賺幅勝美股表現（第二版） 【經濟權威】通脹暫時性？ 美前財長薩默斯批鮑威爾誤判（第三版） 2021/08/30 【經濟權威】通脹暫時性？ 美前財長薩默斯批鮑威爾誤判（第三版） 投資學堂 - 【監管風暴】趙薇疑遭內地封殺 「影壇女股神」如何步下神壇？（第二版） 2021/08/27 【監管風暴】趙薇疑遭內地封殺 「影壇女股神」如何步下神壇？（第二版） 投資學堂 - 人民幣買藍籌 任志剛有何如意算盤？（第二版） 2021/08/26 人民幣買藍籌 任志剛有何如意算盤？（第二版） 投資學堂 - 【中美角力】「新債王」岡拉克警告若美國繼續如此操作 經濟將被中國超越（第三版） 2021/08/24 【中美角力】「新債王」岡拉克警告若美國繼續如此操作 經濟將被中國超越（第三版） 遜於預期 經濟 股票 美股 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 美元